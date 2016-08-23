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Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан предупреждает участников ВЭД об усилении контроля за древесно-упаковочным материалом из-за участившихся случаев обнаружений сосновой стволовой нематоды на границе Европейского Союза.

Наличие восприимчивых к ней растений-хозяев, потенциальных переносчиков (усачей Monochamus shh.), благоприятных климатических условий в ряде регионов Российской Федерации, в том числе и Республики Башкортостан может способствовать ее акклиматизации. Занос и распространение указанного объекта на территории республики приведет к гибели хвойных пород деревьев на значительных площадях.

В целях сохранения лесного фонда, экологической безопасности на территории Российской Федерации и повышения экспортного потенциала, Россельхознадзор осуществляет карантинный фитосанитарный контроль древесно-упаковочного материала в местах таможенного оформления импортных грузов. Особое внимание уделяется необработанной древесине хвойных пород: деревянной таре, крепежным материалам, опилкам, щепе и стружке.

Сосновая стволовая нематода – червеобразный микроорганизм длиной около 800 мкм. Основными переносчиками нематоды являются усачи рода Monochamus.

Попадая внутрь ствола и быстро размножаясь, нематоды расселяются по всему дереву, и к концу лета оно гибнет. Нематоды проникают во внутренние органы жуков весной перед выходом насекомых из куколки и покидают их в период дополнительного питания жуков в кронах хвойных деревьев и при откладке яиц на ослабленные или погибшие деревья.

Сосновая стволовая нематода широко распространена в Северной Америке. В начале ХХ столетия патоген был занесен в Японию, в 1999 году в Португалии за два года погибли 340 тысяч деревьев. Высокая интенсивность обмена, короткие жизненные циклы в сочетании с высокой численностью и устойчивость к неблагоприятным условиям делают стволовую нематоду особо агрессивным и вредоносным организмом.

Отдел карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля

Абдуллина Динира Динаровна, Биктимиров Эмиль Равилевич.