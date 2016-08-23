По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие дни в большинстве районов республики сохранится 3 и 4 класс пожароопасности в Архангельском, Белокатайском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Куюргазинском, Уфимском, Хайбуллинском муниципальных образованиях 5-ый чрезвычайный класс пожароопасности.

В связи с тем, что на территории республики распоряжением Правительства Республики Башкортостан №865-р от 04.08.2016 введён особый противопожарный режим в лесном фонде, запрещается: - посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды; - проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; - использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан призывает жителей республики быть крайне осторожными в обращении с открытым огнём, не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные попытки детей! Исключите пребывание в лесу в районах, где установился IV-V класс пожарной опасности. Контроль оперативной обстановки ведется с помощью мобильных групп в муниципальных образованиях, состоящих из работников лесничеств, работников администраций муниципальных районов или городских округов, сотрудников органов внутренних дел, личного состава государственной противопожарной службы, добровольных пожарных, местных жителей; космического мониторинга.

В соответствии с ст. 8.32 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима размеры штрафов значительно возрастают: - на граждан – 4 000-5 000 рублей; - на должностных лиц – 20 000-40 000 рублей; - на юридических лиц – 300 000-500 000 рублей.

Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному номеру «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00.

Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

По состоянию на 19 августа 2016 году на водных объектах республики произошло 90 происшествий, в которых погибло 86 человек, из них 18 детей в возрасте до 16 лет.

По данным статистики гибель людей на воде по количеству погибших находится на третьем месте после дорожно-транспортных происшествий и пожаров. Основными причинами гибели людей на воде явились:

- купание в местах, не отведенных для этого (100% случаев);

- купание в состоянии алкогольного опьянения (в среднем по Республики Башкортостан доля таких случаев составляет более 60%).

Гибель детей на воде происходит из-за неумения плавать и в результате оставления детей без присмотра взрослых.

Несмотря на все предупреждения спасателей МЧС, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что в свою очередь приводит к трагедии.

Установившаяся аномально жаркая погода вынуждает людей при первой же возможности уезжать к водоёмам и проводить там как можно больше времени. Необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха на водных объектах. Купаться можно только в предназначенных для этого местах - на официальных пляжах, где зона купания обозначена буйками и имеются спасательные станции или спасательные посты с профессиональными спасателями. Согласно требованиям, находясь на пляжах нельзя заплывать за буйки, ограничивающие безопасную акваторию для купания, не подплывать к моторным и другим плавсредствам, не прыгать в воду в незнакомых местах, не плавать на досках, бревнах, камерах и других предметах. Быть внимательным, плавая на надувных матрасах и кругах: резко изменившееся направление ветра или течение может быстро унести купающегося на значительное расстояние. Во время сильных волн - купание категорически запрещено. Особое внимание следует уделить детям около водоемов. Категорически запрещено допускать их одних к воде, ведь зачастую обычная детская шалость может обернуться огромным горем для родителей. И самое главное - категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием алкоголя человек теряет чувство реальности и ориентации в водной среде, что перемешанное с внезапным чувством страха полностью дезорганизует человека, и он становится не в силах выбраться из воды самостоятельно.

Обеспечение пожарной безопасности при использовании открытого огня, а также использование мангалов при приготовлении пищи.

По состоянию на 19 августа 2016 году в республике произошло 2430 пожаров на которых погибло 166 человек, из них 12 детей. В результате пожаров получили травмы 152 человека.

В связи с установлением на территории Республики Башкортостан сухой и жаркой погоды многие граждане нашей республики выезжают на природу, на дачи и традиционно готовят шашлыки. В данный период участились случаи получения гражданами травм (ожогов) при розжиге углей, дров с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

Только за 16 дней августа на пожарах получили травмы 4 ребёнка.

Так, 3 августа текущего года в Мелеузовском районе, д. Троицкое в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющимися жидкостями получила термические ожоги I-II-III(А) степени грудной клетки (10%), девочка 2003 г.р. которая была доставлена в Мелеузовскую ЦРБ.

В этот же день в Нуримановском районе, с. Павловка, на базе отдых «Юность» от аналогичной причины получил термические ожоги спины, грудной клетки, верхних и нижних конечностей I, II ст. (50%), юноша 2000 г.р., после чего доставлен в ожоговое отделение ГКБ № 18 г. Уфы, состояние тяжелое.

14 августа в Мелеузовском районе, п. Нугуш, база отдыха «Теплое озеро», ребенок 2013 г.р. получил термические ожоги лица, головы, шеи, тела II, III степени (10%), состояние удовлетворительное. Ожоги получены также в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющимися жидкостями.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает жителям республики о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности при обращении с открытым огнем и предлагает вниманию несколько советов при использовании мангалов.

Если готовите шашлык на даче, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление, в перспективе - пожар. Не разжигайте костер, не устанавливайте мангал над низко растущими деревьями. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.

Обратите внимание! Использование обыкновенного передвижного мангала на природной территории или у себя во дворе приравнивается к разведению костров. Следует помнить, что при использовании открытого огня для приготовления пищи в мангалах, жаровнях и т.п., места для приготовления пищи можно размещать на расстоянии не менее 5 метров от строения и в радиусе 2 метров от мангала (жаровни) территория должна быть расчищена от сгораемых материалов.

Использование открытого огня (разведение костров) не допускается:

- под деревьями;

- в емкости, имеющей сквозные прогары;

- при скорости ветра более 10 м/с;

- при введении особого противопожарного режима.

Во время отдыха на природе часто приходится жарить «на том, что найдется, и где придется». Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендуют использовать специальные угли и мангал. Если вы не используете мангал или гриль, то даете опасную свободу пламени в его действиях. Увлекшись отдыхом, можно обнаружить пожар слишком поздно и уже не иметь возможности им управлять. В мангале же огонь как в клетке, полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность вам, вашим близким и окружающим.

Меры безопасности в связи с открытием охотничьего сезона

В связи с открытием осенней охоты в лесах и на открытых водоемах возрастает вероятность возникновения пожаров из-за несоблюдения гражданами мер пожарной безопасности, а установившаяся сухая и жаркая погода только усугубляет ситуацию.

Перед открытием сезона любителям охоты необходимо пройти инструктаж по правилам пожаробезопасного поведения в охотничьих угодьях.

Однако следует помнить, что у леса самый опасный враг — пожары. В жаркую знойную погоду, особенно в хвойных лесах, при ветре, достаточно маленькой искры и может вспыхнуть лесной пожар, и распространиться на огромную территорию.

Каждый год на территории лесов пожары наносят огромный ущерб народному хозяйству и лесному фонду.

Итогом пожаров, произошедших в лесах является не только повреждение и уничтожение огнем деревьев, но и уничтожение кормовой базы лесных животных, гнездовья промысловых птиц, гибель животных и птицы.

В большинстве случаев пожар возникает по вине человека. Ежегодно с наступлением сезона охоты наблюдается рост количества пожаров в лесах, и вблизи озер. Как правило, открытие охоты сопровождается праздничным мероприятием и употреблением спиртных напитков. Кроме того, граждане, прибывающие на охоту, будут разжигать костры для приготовления пищи и обогрева. Повсеместно будут допускать неосторожность при курении.

При несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности на охоте, например, при подготовке, розжиге костра, при использовании источников открытого огня при обработке дичи и приготовлении пищи, и может произойти загорание сухого слоя травы вблизи с местом расположения источника огня, и в дальнейшем уже не контролируемый человеком огонь может распространиться на расположенный рядом лес и камыш близлежащего озера.

Каждый охотник должен знать, что безопасен костер лишь тогда, когда он разведен с соблюдением указанных мер предосторожности согласно правилам пожарной безопасности, и находится под постоянным присмотром. Когда обед 5 5 готов и костер стал не нужен, его следует тщательно засыпать землей или залить водой, пока не прекратится тление.

Так же причиной возникновения пожара в период охоты является пользование при стрельбе в лесу пыжей из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, например, из бумаги, деревянных опилок, пакли и т.п.

При тщательном соблюдении охотниками всех правил пожарной безопасности при нахождении в лесу и вблизи водоемов поможет не допустить возникновения пожаров.

Напоминаем, что согласно распоряжению правительства Республики Башкортостан от 4 августа 2016 года №865-р на территории лесного фонда Республики Башкортостан с 5 августа до особого распоряжения введен особый противопожарный режим в котором указано о запрете разведения костров, сжигания мусора на территориях лесного фонда республики.

Неблагоприятные погодные явления

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о правилах безопасности при прогнозировании шквалистого усиления ветра, грозовых явлениях.

Избегайте открытой местности. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову.

Избегайте воды. Вода – отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоёма в радиусе 100 метров. Нередко она бьёт в берега. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу. Необходимо подальше отойти от берега. Не разговаривайте по телефону.

Если Вас настиг град, постарайтесь найти укрытие. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут и очень редко он продолжается 15 минут.

При сильном ветре опасайтесь сухих деревьев, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража ее следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с ветхой кровлей, рекламные и другие не устойчивые конструкции. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае чрезвычайной ситуации просим обращаться в службу пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях по телефонам 01 или с мобильного – 101!